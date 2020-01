Diversão garantida para toda família

Com a chegada do verão, uma ótima pedida é sempre curtir uma boa praia, seja para aproveitar e relaxar ou para praticar seu esporte favorito. Para quem ainda não conhece, Armação dos Búzios fica a 127km do Rio de Janeiro, e é uma cidade litorânea localizada na Região dos Lagos. Ela está localizada a cerca de 3 horas de carro da capital fluminense, é claro que esse tempo pode variar de acordo com o dia da semana e horário.

Neste artigo, juntamos informações de programas para se curtir durante sua estada na cidade esperamos que você aproveite e encontre exatamente um roteiro se seja a sua cara.

Para os viajantes eu curtem uma viagem de ônibus, na Rodoviária Novo Rio ou no Aeroporto Antônio Carlos Jobim é possível embarcar em um deles com destino a península. Para saber os horários de partida dos ônibus indicamos entrar no site da 1001 ou no portal da própria rodoviária.

A cidade possui mais de 20 praias paradisíacas com diversão garantida para a família toda.

Para o pessoal mais aventureiro e que gosta de surfar, ou praticar esportes indicamos as praias de:

João Fernandes e João Fernandinho , onde é possível praticar caiaque, mergulho e SUP (stand-up paddle);

Praia do Forno , para que curte mesmo a tranquilidade de pescar;

Ferradura e Ferradurinha , é uma praia ótima para quem curte um passeio de Banana Boat ou quer ter aulas de Windsurf, além desses esportes na Ferradura também é possível fazer passeios de pedalinho, caiaque, stand-up paddle. Se engana quem acha que a Praia da Ferradura é apenas para quem quer esportes radicais lá também é possível mergulhar com snorkel para apreciar a fauna e a flora da praia;

Geribá e Brava , são praias ótimas para que curte pegar uma boa onda;

Virgens , Amores e José Gonçalves , já são para aquelas pessoas que curtem pegar uma trilha antes de chegar no mar;

Praia da Gorda e Mangue de Pedra , são locais para os amantes da natureza lá e possível presenciar a beleza viva de um mangue de beleza única;

Rasa e Manguinhos , são praias para quem curte esportes com vento. O kitesurf, vela e o windsurf dominam essas praias.

Para a galera que quer apenas sombra e água fresca, indicamos as praias da Tartaruga , Azeda , Azedinha , Canto e Ponta do Pai Vitório . Todas essas praias possuem águas tranquilas e bem claras, e com certeza são garantia de diversão e tranquilidade para todo mundo.

Além das praias Armação dos Búzios possui outros roteiros de passeios super legais e interessantes pela cidade, tais como:

Rua das Pedras e Orla Bardot

A Rua das Pedras é considerada o coração de Búzios, lá e possível comer muito bem e conhecer culturas do mundo inteiro tudo é claro com o charme e sofisticação que só Armação dos Búzios possui.

Caminhando pela Rua da Pedras você vai estar na Orla Bardot, o trecho possui esse nome devido a uma homenagem a famosa modelo que visitou o balneário na década de 60 e levou o nome de Armação dos Búzios para o mundo. Lá também você vai ver uma estátua em bronze em homenagem ao ex presidente Juscelino Kubitschek e a premiada e famosa estátua dos três pescadores de Christina Motta.

Aconselhamos fazer esse passeio com calçados rasteiros e confortáveis, pois, toda a orla possui o calçamento de pedras.

Ao fim da Orla Bardot, um pouco antes de chegar a Praia dos Ossos . É possível ter algumas experiências artísticas, nesta região da orla estão localizados alguns estúdios de artes, e lojas de artesanatos com obras de artesãos locais.

Passeios de barco

Ainda na Rua das Pedras existe um pequeno cais onde é possível embarcar para passeios pela região de Búzios. Existe inúmeras opções de trecho para conhecer, o mais procurado é um que dura cerca de 3 horas e passa por dezenas de praias da península, com parada em pelo menos dois pontos para mergulhar.

Também é possível embarcar nesses passeios na Praia dos Ossos , no local existem aqua taxis e embarcações que oferecem passeios pela região.

Passeio de Buggy

Sim, a cidade possui essa opção de passeio para seus turistas. Existem algumas agências de turismo na cidade que oferece essa opção mais radical. Lá você pode contratar um motorista para lhe guiar ou apenas o Buggy. Os passeios mais visitados são para os mirantes da Praia do Forno , Mirante da Praia Brava e o Mirante da Praia João Fernandes.

Trilhas

Para quem não sabe Búzios também possui algumas eco trilhas. No trecho da cidade que abrange as praias de Tucuns e Caravelas existe a Serra das Emerencias, no local existem trilhas das mais leves para os iniciantes a mais pesadas para o pessoal mais experiente.

Aconselhamos que antes de se aventurar busque uma empresa que possua guias turísticos para que você não se perca no parque. O passeio guiado por um profissional costuma durar ao menos metade do dia e custar cerca em média R$ 40.

Festas e eventos

Quase todos os finais de semana as boates da cidade oferecem festas ou pela cidade sempre está acontecendo algum evento. Caso você não curta toda essa badalação a cidade oferece também uma infinidade de bares, com música ao vivo.

Gastronomia

Armação dos Búzios é famosa no Brasil e no Mundo por sua alta gastronomia, se você curte comer bem, então chegou a cidade certa. A cidade possui restaurantes para todos os gostos, bolsos e paladares. Do sushi, ao macarrão. Do pastel de feira ao arroz com feijão. Búzios possui uma grande variedade de pratos e sabores.

Pôr do Sol inesquecível

Já sei está indo a Búzios com o seu amor. Aproveite para chamar ela (e) para ver um dos maiores espetáculos da terra. Um pôr do sol no Porto da Barra na Praia da Marina além de ser um passeio super romântico ele é de beleza única. Ou até mesmo na Praia da Tartaruga , ambos são maravilhosos.

Passeios de Bike

Para os amantes da “magrela”, a cidade também possui algumas agências de turismo que oferecem alugueis de bicicleta. É impossível resistir a um passeio a beira mar de bicicleta.

Feirinha

Não deixe de visitar a feirinha de artesanato na praça Santos Dumont. Ela é única e super charmosa.

Armação dos Búzios possui um variado calendário de eventos que visa atender todos, praticamente durante todo a ano acontece festivais, shows, feiras, exposições para todas as idades e gostos.

Feira Periurbana de Búzios

Acontecendo todas as quintas das 18h às 23h e nos sábados de 07h as 15h, a Feira Livre Periurbana de Búzios está localizada na entrada da Ferradura e a cinco minutos de caminhada no centro da cidade. Essa feira busca oferecer produtos locais em Hortifrúti, Gourmet e Artesanato com valor e qualidade excelentes. Além disso tudo o espaço conta com barracas de bebidas e eventualmente música ao vivo.

Arquitetura

A cidade de Armação dos Búzios foi construída por pescadores, logo já era de se esperar que toda sua arquitetura fosse baseada nesse estilo. Apesar da cidade possui r influencias de todo o mundo boa parte das construções do centro da cidade continuam sendo aquele ar super rustico e acolhedor. Vale muito a pena enquanto você caminha reparar nesses traços.

Mirantes

A cidade possui alguns mirantes onde é possível ter uma dimensão da beleza exuberante de Búzios. São alguns deles: Mirantes da Praia do Forno, Mirante da Praia Brava e o Mirante da Praia João Fernandes.

Igreja de Sant Ana

Localizada entre as praias da Armação e dos Ossos essa pequena e linda igreja, possui uma das vistas mais bonitas da cidade. Essa igreja possui arquitetura simples e típica do século 18. Esse templo foi erguido em 1740 pelos escravos da região. Ela possui arquitetura rustica e no estilo da cidade, na verdade ela parece ter sido pintada na paisagem. Para os católicos ou para que quer assistir uma das missas, elas acontecem, aos sábados, às 20h.