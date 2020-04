Sejam bem vindos as praias Azeda e Azedinha

Para quem nunca teve a oportunidade de vir a Búzios e conseguiu e espacinho na agenda para conhecer a península muito provavelmente viu fotos da famosa escadaria que dá acesso a essas praias. Assim que você chega perto de dela você sente a energia super positiva que o local emana.

As praias Azeda e Azedinha é simplesmente perfeita para frequentadores que desejam areia clara, águas tranquilas, azuis e de temperatura bem amena. As praias possuem uma boa estrutura para quem deseja ir e passar o dia se divertindo e aproveitando na beira do mar.

Assim que nossa equipe chegou a essas praias simplesmente nos apaixonamos pelo local, além da praia ser super limpa, o clima é sempre de muita alegria a animação.

As duas praias ficam a mais ou menos 3 minutos a pé uma da outra, e entre as duas existe um casarão no estilo colonial super bem conservado que dá um ar rústico e muito bonito ao cenário.Logo em frente a esse casarão próximo a água há algumas pequenas piscinas naturais que as crianças adoram.

Conforme o dia vai passando, a fome começa a aparecer. Mas não precisa se preocupar e nem “levantar acampamento”, na praia existem algumas barracas que oferecem bebidas e comidas de ótima qualidade. Na última vez que fomos compramos um prato de churrasquinho com, arroz, molho a campanha e farofa, logo podemos ver que no local não possui apenas lanches mas também refeições além de comidas você também consegue comprar seu refrigerante ou sua água.

Observamos também que a todo o momento os próprios comerciantes sempre estavam catando o lixo, assim mantendo a praia sempre limpa. Lembramos que também cabe a nós mantermos o local limpo.

As duas praias são super indicadas para as práticas de caiaque e mergulho devido a sua fauna marítima super colorida e bem presente no local. Nas praias existem algumas barracas que alugam material esportivo como snorkel e caiaques com remos e alugam também cadeiras de praia e guarda sóis para a comodidade do visitante.

É muito importante caso você goste de ficar próximo a água que chegue cedo, essas duas praias costumam encher rapidamente nos fins de semana e feriados de sol. Logo acorde cedo caso queira visitar elas. Caso você prefira e possa visitar esse paraíso durante a semana, com certeza vai encontrar essas duas praias bem mais vazias.

A praia não possui opções de hospedagem, mas pela sua proximidade ao centro de Búzios, Rua das Pedras, Praias dos Ossos e Praia da Armação fica bem fácil estar pertinho das Praias Azeda e Azedinha.

Umas das alternativas super legais de se chegar a essas praias é pegar um acqua-táxi na Praia dos Ossos e fazer um rápido e belo passeio na ida ou na volta com essas embarcações.

Resumindo, nos sentimos super bem recebidos nas praias nossa visita realmente foi ótima e pretendemos continuar visitando o local. As praias são simplesmente incríveis e com certeza merecem sua visita na próxima vez que você vir a cidade.

Estamos de esperando!!!