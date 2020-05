Um dia de sol na Praia da Ferradura

Sábado de sol, acordamos super animados para ir a praia. Afinal estando em Búzios quem não quer aproveitar uma dessas maravilhas que o balneário tem a oferecer?!

Logo nos preparamos, pegamos nossas máquinas fotográficas, drones, protetor solar e muita água até por que o sol estava bem forte. Saímos cedo de casa, pois, queríamos garantir uma boa vaga para o carro já que estávamos com uma boa quantidade de material de trabalho. Dirigindo por alguns minutos chegamos a famosa Praia da Ferradura, logo de início tivemos um grande choque. Afinal como um lugar poderia ser tão bonito!

Passado esse primeiro impacto de encantamento fomos escolher um local para “armamos acampamento”, o que não foi difícil, pois, chegamos cedo e qualquer ponto dessa praia é simplesmente incrível.

Depois de tudo devidamente organizado, partimos em busca das melhores imagens. Tarefa que nem sempre é fácil, pois, sempre buscamos levar a vocês uma visão única e diferenciada de Armação dos Búzios e pontos que ainda não foram explorados da cidade.

A praia

A Praia da Ferradura possui uma ar bem jovem onde se é possível ver pessoas de todas as idades, logo é um local perfeito para as famílias que vão à praia com crianças e idosos. Ela é extensa e com mar calmo, frio e azul já a areia é bem branca e a praia possui uma ótima infraestrutura para atender todos os frequentadores.

Por toda a praia observamos quiosques que oferecem comidas e bebidas aos usuários, pela areia também é possível ver barracas que alugam caiaques, pedalinho, stand-up paddle, snorkels além de cadeias de praia e guarda sóis.

Nos sentimos super bem recebidos em todos os pontos que paramos para fotografar a Praia da Ferradura, todos os barraqueiros sempre muito simpáticos e atenciosos, e com certeza vai ser uma praia que vamos frequentar mais vezes.

Apesar de ser uma praia extensa a Ferradura costuma lotar na alta temporada, logo se você for conhecer essa praia nesse período aconselhamos ir cedo para conseguir vaga nos estacionamentos mais próximos e um bom lugar na areia.

O Caminho

A Praia da Ferradura fica a cerca de 10 minutos de carro do centro de Armação dos Búzios, mas é claro que esse tempo pode variar de acordo com o dia da semana. Aos fins de semana de alta temporada no verão, férias escolares e feriados esse tempo costuma aumentar um pouco afinal todos querem aproveitar esse paraíso.

Assim que possível venha conhecer essa incrível praia, podemos lhe dar plena certeza que você não vai se arrepender. A diversão vai ser garantida para toda a família.